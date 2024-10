Apple s'apprête à donner un coup de jeune à son smartphone le plus abordable en lançant sur le marché une nouvelle déclinaison de son iPhone SE. Une 4e génération d'appareils qui devrait proposer des améliorations significatives puisqu'il aura également la tâche de mettre en avant les outils d'intelligence artificielle de la marque.

De plus en plus de maquettes de l'appareil circulent et désormais se profile une idée : l'iPhone SE 4 pourrait se décliner en deux versions avec des tailles d'écran différentes. On parle ainsi d'une version standard en 6,1 pouces de diagonale et d'un iPhone SE 4 Plus en 6,7 pouces.

Ce sont de nouvelles maquettes fournies aux fabricants d'accessoires qui sont à l'origine de ces deux rumeurs... On sait qu'Apple compte abandonner le modèle "Plus" pour son iPhone 17 au profit d'un iPhone 17 "Air" plus fin... Il se pourrait donc que la gamme Plus revienne par la petite porte au sein de la gamme SE.

Concernant l'iPhone SE 4, il reprendrait dans les grandes lignes l'iPhone 14 et mettrait ainsi de côté le Touch ID au profit d'un module Face ID. Le design de l'iPhone 14 sera repris, mais côté photo, il pourrait se limiter à un seul capteur.

Reste à savoir ce qu'il en sera réellement, l'iPhone SE 4 est attendu au printemps 2025, sans plus de précision.