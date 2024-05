Apple prépare le lancement de l'iPhone SE 4, un smartphone qui se situe à part dans la gamme du fabricant, puisque plus accessible et moins technologiquement à date que l'iPhone 15.

Et si Apple fait de la gamme SE son entrée de gamme, il faut avouer que les tarifs restent particulièrement élevés, surtout si l'on prend en compte que ces appareils optent souvent pour un design daté et hérité d'anciens modèles, mais pas que, puisqu'ils embarquent également souvent des pièces de modèles d'ancienne génération.

Selon Wccftech, l'iPhone SE 4 proposera toutefois une jolie montée en gamme par rapport à la précédente génération puisqu'il passera d'un écran LCD de 4,7 pouces à un écran OLED de 6,1 pouces.

Le bouton physique en façade disparaitra ainsi au profit d'un écran bord à bord. Plus non plus de Touch ID donc et une bascule vers le Face ID via les capteurs intégrés de part et d'autre du capteur photo frontal.

Ces améliorations pourraient faire craindre une envolée du prix, mais ce ne devrait pas être le cas au contraire. Il se murmure que l'iPhone SE 4 pourrait être commercialisé autour des 579€. Cela reste une somme pour nombre d'utilisateurs, mais l'écart est significatif avec l'iPhone 15.