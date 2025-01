N'y allons pas par quatre chemins : l'iPhone SE n'est pas une référence majeure chez Apple mais constitue une entrée de gamme que la marque n'a pas véritablement soignée depuis son introduction sur le marché.

Mais la prochaine génération de l'appareil pourrait finalement se présenter comme une belle affaire avec un design révisé et surtout, des fonctionnalités haut de gamme pour un prix contenu.Avec l'iPhone SE 4, Apple va réduire le fossé entre l'entrée de gamme et ses appareils premium.

L'appareil adoptera ainsi le design de l'iPhone 14, plus moderne et actuel, avec un écran bord à bord et le Dynamic Island sur le dessus. Un design un peu plus "premium" donc que de larges bordures avec un bouton d'accueil appartenant à un autre âge.

Autre point notable, l'écran de 6,1 pouces basculerait vers la technologie OLED, tout en se limitant à un taux de rafraichissement de 60 Hz. En interne, on sait déjà qu'il proposera la dernière puce A18 associée à 8 Go de RAM... De quoi lui ouvrir la porte d'Apple Intelligence, l'écosystème d'intelligence artificielle de la marque.

Pour les absences, il faudra faire l'impasse sur la recharge sans fil, la technologie ProMotion 120 Hz ou faire des concessions sur la partie photo avec un unique capteur 48 MP. Reste qu'avec un prix annoncé à 499$, l'iPhone SE 4 pourrait faire de l'ombre à l'iPhone 16 qui se veut bien plus onéreux...

Avec cette nouvelle configuration, on obtient un iPhone sérieux qui devrait convenir à une grande majorité d'utilisateurs, sans trop de fioritures et à un prix un peu plus accessible.