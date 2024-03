Si Apple fait le plein avec ses séries d'iPhone au fil des ans, l'iPhone SE reste au catalogue comme le modèle d'ouverture de gamme pour accéder à iOS à moindre coût.

Jusqu'à présent, le smartphone est resté sur un format très compact avec un affichage 4,7 pouces et un style qui relève toujours de l'iPhone 8, alors qu'Apple en est tout de même à la série iPhone 15, avec un certain nombre d'évolutions depuis.

Un design plus moderne

Les rumeurs concernant le prochain modèle, c'est à dire l'iPhone SE de 4ème génération (ou iPhone SE 4), ont évoqué à de multiples reprises une évolution significative du design.

(credit 91Mobiles)

Des rendus CAD détaillés diffusés par 91Mobiles vont dans ce sens et montrent un iPhone SE 4 doté d'un affichage passant à 6,1 pouces de diagonale et marqué d'un encoche pour le capteur photo FaceTime et les capteurs de la reconnaissance faciale avancée Face ID.

(credit 91Mobiles)

Les bordures entourant l'écran sont beaucoup plus fines et l'affichage couvre toute la surface grâce à l'abandon du module Touch ID de reconnaissance d'empreintes. On, est ici dans un style qui rappelle beaucoup plus l'iPhone 14.

Toujours un seul capteur photo

Cela se retrouve aussi dans l'épaisseur de 7,7 mm, similaire à celle des iPhone 13 et 14. Les rendus du smartphone montrent également le passage au port USB-C, désormais présent sur tous les iPhone mais laissent planer le doute sur la présence d'un bouton Action programmable évoqué plusieurs fois dans les rumeurs récentes.

(credit 91Mobiles)

L'iPhone SE 4 devrait en revanche conserver un capteur photo principal unique, le distinguant du reste de la gamme. A voir si ce module passera à 48 mégapixels comme sur les iPhone récents.

Le prochain iPhone SE serait programmé pour début 2025 mais il pourrait aussi avoir une fenêtre de tir cette année, en même temps que la série iPhone 16 en septembre.