Apple vient de placer un nouvel iPhone dans sa liste d'appareils anciens ou vintage qui a un caractère officiel à l'échelle mondiale. Il s'agit du tout premier iPhone SE qui avait été lancé en mars 2016 et dont la production est terminée depuis septembre 2018.

" Les produits sont considérés comme anciens lorsqu'Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans ", écrit Apple.

Hormis l'iPhone SE de 1re génération comme nouvel entrant, la liste des appareils anciens d'Apple accueille également l'iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération datant de 2017.

Avant la redoutée liste d'obsolescence

Quand un iPhone ou iPad d'Apple est vintage, il n'y a plus de certitude pour un service de réparation et des pièces détachées auprès des centres de services Apple. Cela concerne les magasins Apple Store et les entreprises membres du programme Independent Repair Provider du groupe.

Après la liste des appareils anciens, c'est la liste des appareils obsolètes pour lesquels la commercialisation a été interrompue il y a plus de sept ans. " Apple n'effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes. "

Au sujet des produits anciens, Apple précise sur son site et pour les iPhone achetés en France après le 31 décembre 2020 : " Ils peuvent bénéficier de services et de pièces auprès d'Apple ou des centres de services Apple pendant sept ans à compter de la date à laquelle le modèle a été distribué pour la dernière fois par Apple en France. "