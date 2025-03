Apple s’apprête à frapper fort avec l’arrivée de l’iPhone 17 Air, prévu pour septembre 2025. Ce modèle, qui incarnera une nouvelle vision du design et de la technologie, pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire des smartphones. Avec son épaisseur de seulement 5,5 mm et son adoption temporaire du port USB-C, il représente à la fois une concession aux réglementations européennes et une étape vers un avenir sans ports physiques.

Un design ultra-fin et ambitieux

L’iPhone 17 Air se distingue avant tout par son design optant pour un changement majeur chez la marque. Avec une épaisseur de seulement 5,5 mm, il devient le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Ce record est rendu possible grâce à plusieurs innovations techniques :

L’utilisation d’une batterie en silicium-carbone, plus compacte et performante

Un modem C1 moins énergivore

Une optimisation logicielle poussée pour préserver l’autonomie

Ce choix de design s’inscrit dans la volonté d’Apple de proposer des appareils toujours plus élégants et minimalistes. Cependant, cette quête de finesse pose des défis techniques importants, notamment en termes de dissipation thermique et d’intégration des composants. L'idée pour Apple serait d'en finir avec l'iPhone Plus afin d'offrir des modèles qui se différencient plus drastiquement les uns par rapport aux autres.

L’USB-C : une transition temporaire ?

Conformément aux exigences de l’Union européenne, l’iPhone 17 Air sera équipé d’un port USB-C. Mais cela ne pourrait être qu'une étape transitoire. En effet, selon plusieurs sources fiables, Apple envisagerait sérieusement d’éliminer complètement les ports physiques sur ses futurs modèles. D'ailleurs, selon Bloomberg, les premiers prototypes d'iPhone 17 Air n'étaient pas équipés de port USB-C. Apple aurait ainsi fait le choix d'en intégrer un malgré tout afin de s'éviter un nouveau bras de fer avec l'Union européenne.

Mais à l'avenir, il se peut que la recharge sans fil MagSafe, déjà améliorée en 2024, joue alors un rôle central dans cette transition. En supprimant les ports physiques, Apple espère réduire davantage l’encombrement interne de ses appareils et améliorer leur résistance à l’eau et à la poussière. Le volume du port USB-C en interne pourrait permettre de proposer une batterie de plus grande capacité, ou de modifier plus drastiquement l'arrangement de l'électronique.

Un compromis face aux régulations européennes

Si Apple a finalement opté pour l’USB-C sur l’iPhone 17 Air, ce choix résulte davantage d’une contrainte réglementaire que d’une véritable volonté stratégique. Le Digital Market Act (DMA) impose en effet aux fabricants de standardiser leurs connecteurs pour réduire les déchets électroniques et simplifier la vie des consommateurs.

Cependant, Apple ne cache pas son ambition de contourner ces régulations à terme en supprimant tout port physique. Cette stratégie pourrait permettre à la marque de reprendre le contrôle total sur son écosystème technologique tout en continuant à innover sur le plan matériel.

Reste qu'Apple fait également face à une autre contrainte plus réaliste : la charge standard Qi2 proposée sur ses appareils ne permet pas de dépasser les 15W avec un chargeur standard et au mieux 25W avec un chargeur MagSafe. Apple devra donc plancher sur sa solution de charge sans fil pour proposer une technologie plus performante avant d'enterrer les ports physiques.

Reste à voir si cette vision séduira les consommateurs et si elle incitera les autres fabricants à suivre le même chemin. Une chose est sûre : l’iPhone 17 Air ne devrait laisser personne indifférent.