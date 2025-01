Un partage de fichiers de manière transparente entre un iPhone et un PC équipé de Windows 11 ou de Windows 10. C'est ce que promet Microsoft lorsque les deux appareils sont connectés via les applications Link to Windows (Lien avec Windows) et Phone Link (Mobile connecté).

Le déploiement n'a toutefois pas encore lieu à grande échelle. Il concerne d'abord les Windows Insiders, avant les mises à jour idoines pour tous les utilisateurs de Phone Link au cours des prochains mois.

Une telle fonctionnalité de partage de fichiers avec Windows était déjà disponible pour les smartphones Android. C'est ainsi une lacune qui est en train d'être comblée pour l'iPhone, même si le panorama des possibilités demeure encore moins important.

Un usage en quelques étapes

Pour partager un fichier ou un ensemble de fichiers de l'iPhone vers le PC, Microsoft explique qu'il faut y accéder depuis l'iPhone, appuyer sur l'icône de partage, puis appuyer sur " Link to Windows " et sur l'appareil de partage souhaité.

Le partage d'un fichier du PC vers l'iPhone s'opère en le sélectionnant sur le PC et uniquement pour des fichiers locaux, puis en optant pour " Partager " dans le menu contextuel et en choisissant " Mon téléphone ".

Pour les Windows Insiders, les prérequis sont un iPhone avec iOS 16 ou plus, la version 1.24112.73 ou plus de l'application Link to Windows et la version 1.24112.89.0 de l'application Phone Link sur le PC Windows.