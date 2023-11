L'ARCOM, le gendarme des télécoms a récemment publié les résultats d'une enquête principalement tournée vers les services d'IPTV, mais surtout sur les usagers français de ce type de service.

Si les services d'IPTV sont majoritairement exploités à travers le monde, il semble que la France reste encore peu concernée par cette popularité : seulement 5% des internautes français y auraient recours d'après le baromètre 2022 de l'ARCOM. Certes, l'IPTV affiche une progression assez importante dans l'hexagone, mais c'est surtout parce que finalement peu d'utilisateurs sont concernés.

L'IPTV concerne surtout les classes aisées

Le gendarme des télécoms va plus loin et partage le profil type de l'utilisateur français de service d'IPTV. La majorité serait ainsi constituée d'hommes âgés entre 30 et 35 ans et résident en région parisienne. Pourquoi cette géolocalisation ? Tout simplement parce que la région parisienne est une des plus denses de France et qu'elle propose un accès à la fibre optique depuis des années, une connexion à Internet très haut débit étant nécessaire au bon fonctionnement des services IPTV.

On note également que la plupart des usagers recensés par l'ARCOM appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle supérieure (CSP+), soit avec un revenu moyen de 34000€ par an.

Là encore cela s'explique par une question de connaissances et d'équipement nécessaire à accéder à l'IPTV, qui ne sont pas toujours présents auprès des classes sociales populaires.

Malgré son observation, l'ARCOM n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de l'IPTV en France sur l'industrie du cinéma, mais renvoie plus généralement aux chiffres du piratage dans sa globalité, qui représenterait un manque à gagner d'un milliard d'euros par an à l'industrie audiovisuelle.