Après les plateformes de Direct Download et les hébergeurs, ce sont les services d'IP TV pirates qui font l'objet d'une attention toute particulière des autorités.

Ainsi, on a vu plusieurs plateformes IPTV tomber ces derniers mois et l'une des plus anciennes vient de tirer sa révérence.

À l'issue d'une enquête lancée en 2022 sur l'initiative d'une plainte déposée par l'ACE (Alliance pour la créativité et le divertissement), le service d'IPTV pirate TV Mucho, également dénommé Teeveeing vient d'être mis à terre par les autorités.

Le service proposait un abonnement mensuel avec des formules allant de 10 à 19€ en fonction du contenu accessible. Il était question de proposer un accès à plus de 130 chaines de télévision ainsi qu'une collection de milliers de films et séries, comme un service de SVOD traditionnel.

L'enquête a permis de remonter jusqu'aux personnes en charge de la plateforme, l'organisation étant décrite comme "un réseau commercial et criminel" par la police. Un homme originaire des Pays-Bas a été identifié comme étant à la tête du réseau, l'activité aurait généré plus de 5,3 millions d'euros en 10 ans.

Au total, ce sont 8 personnes qui ont été arrêtées pour avoir participé activement au réseau. Le site de TV Mucho est tombé entre les mains de la police ainsi que les serveurs. Cela implique que les autorités détiennent désormais l'accès aux informations personnelles des clients, qui pourraient à leur tour être poursuivis en justice.