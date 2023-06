Début août 2022, le groupe d'e-commerce Amazon a annoncé son intention de racheter iRobot, pionnier des robots aspirateurs avec sa gamme Roomba, pour 1,7 milliard de dollars. L'annonce avait fait grand bruit alors que le géant cherche de nouvelles idées pour accrocher le public, notamment en matière de robotisation de loisir.

Amazon a dévoilé en 2021 un robot compagnon Astro qui veut préfigurer ces futurs automates domestiques capables d'accompagner notre quotidien, de nous divertir ou de surveiller la maison en notre absence.

Mais pour y parvenir, le robot compagnon doit être doté d'une certaine intelligence et de capacités à appréhender son environnement afind de prendre des décisions adéquates.

Quelles conséquences pour le marché des robots aspirateurs ?

Derrière l'acquisition d'iRobot, c'est la prise de contrôle du système d'exploitation iRobot OS qui intéresse particulièrement le géant du commerce en ligne. La plateforme a été régulièrement améliorée au fil des générations de robots aspirateurs iRobot, dont la gamme s'est étendue à d'autres catégories de produits.

Cette plateforme, déjà reliée à l'assistant numérique Alexa, pourrait finir par devenir commune à tous les gadgets domestiques (caméra, serrure et sonnerie connectées et donc robots aspirateurs voire robots compagnons...) proposés par Amazon afin de centraliser les développements et de récupérer les données personnelles associées de façon centralisée.

Mais le rachat d'une telle entreprise par un géant du Net n'est pas anodine ni sans conséquences potentielles sur le jeu de la concurrence et il doit être validé par les autorités de la concurrence.

Or, en Europe, l'autorité antitrust a justement des inquiétudes concernant une telle acquisition. L'agence Reuters indique ainsi qu'elle devrait mener une investigation, alors que les autorités américaines et coréennes ont déjà donné leur feu vert.

L'une des inquiétudes porte sur le risque de voir Amazon privilégier ses produits dans le marché des robots aspirateurs au détriment des (nombreux, et beaucoup chinois) concurrents sur ce marché, avec un risque de pratiques anticoncurrentielles.

Inquiétude sur les données

L'autre point de crispation porte sur la récupération et la gestion des données personnelles issues des équipements et la façon dont Amazon compte les exploiter.

La firme pourrait ainsi récupérer la cartographie complète du domicile des utilisateurs et y associer ses offres et services. Il y a aussi la problématique des flux vidéo des caméras et capteurs des robots aspirateurs. La firme est avide de ces données, ce qui peut poser des problèmes avec les réglementations européennes et le cadre du RGPD.

Selon Reuters, la branche antitrust de l'UE pourrait donc mener une enquête de quatre mois, retardant un peu plus l'acquisition. Elle pourrait à ce terme réclamer des dispositions correctrices en échange de son feu vert.

De son côté, Amazon affirme que la compétition est déjà dense sur le marché des robots aspirateurs et que son rachat de iRobot ne modifiera pas le foncitonnement du marché.

Cela n'empêche pas de faire frémir les investisseurs, le cours de iRobot ayant chuté de 10% face au risque de voir le rachat retardé et compliqué par des mesures restrictives.