Entreprise spatiale allemande, Isar Aerospace a obtenu un permis de l'Autorité norvégienne de l'aviation civile pour effectuer son premier vol d'essai depuis le Centre spatial d'Andoya en Norvège. Un vol pour le lanceur Spectrum qui est d'ores et déjà annoncé historique par le patron de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Baptisée « Going Full Spectrum », la mission est en effet présentée comme la première mission orbitale commerciale à décoller depuis l'Europe continentale (et hors Russie).

« Le soutien et le cofinancement apportés par l'ESA à Isar Aerospace et à d'autres start-ups prestataires de services de lancement portent leurs fruits et permettent une autonomie accrue en Europe », a écrit Josef Aschbacher.

Le lanceur léger Spectrum

Spectrum est un lanceur léger à deux étages de 28 mètres de haut et 2 mètres de diamètre, dont la capacité d'emport est d'une tonne en orbite basse et 700 kg en orbite héliosynchrone. Le premier étage est équipé de neuf moteurs Aquilla à oxygène liquide et propane, tandis que le deuxième étage est équipé d'un seul moteur Aquilla.

Le moteur du deuxième étage de Spectrum est capable d'être allumé à plusieurs reprises en orbite pour un accès flexible à l'espace et un ciblage plus précis lors du déploiement de charges utiles.

Pour son premier vol d'essai, Spectrum n'embarque pas de charges utiles de clients. Il s'agira avant tout de recueillir un maximum de données avec un test grandeur nature pour tous les composants et les systèmes de la fusée.

« Les résultats du test alimenteront les itérations et le développement des futurs lanceurs Spectrum qui sont construits et testés en parallèle », indique Isar Aerospace. Autant dire qu'atteindre l'orbite dans le cadre du premier d'essai serait vécu comme un exploit.

Partie remise pour le moment

Un décollage de la mission « Going Full Spectrum » était prévu pour ce lundi 24 mars 2025, mais il a été annulé en raison de vents violents. En collaboration avec le Centre spatial d'Andoya, Isar Aerospace travaille à déterminer une nouvelle fenêtre de lancement. Elle sera communiquée dès que possible.

N.B. : Source images : Isar Aerospace, Robin Brillert - Wingmen Media.