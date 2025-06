Pour la mission privée et habitée Axiom Mission 4 (Ax-4), la Nasa et ses partenaires visent désormais une nouvelle fenêtre de lancement qui ne sera pas avant le 19 juin prochain. Un problème sur la fusée Falcon 9 avait déjà provoqué un premier report.

C'est la Station spatiale internationale (ISS) elle-même qui est maintenant au centre de toutes les attentions, à cause d'un souci de pression dans un de ses modules russes.

L'ISS et ses fuites...

Au cœur de l'incertitude se trouve une fuite d'air persistante. Elle est localisée dans le module de service Zvezda, plus précisément dans un tunnel de transfert dénommé PrK.

Les cosmonautes russes ont mené de multiples opérations de colmatage sur des fissures identifiées depuis plusieurs années. Suite à la dernière réparation, la pression d'habitude en baisse dans cette zone est devenue stable.

Deux scénarios sont sur la table. Soit les réparations ont enfin fonctionné, soit un nouveau problème est apparu. En l'occurrence, une fuite à travers le joint de l'écoutille reliant le tunnel au reste de la station, ce qui pourrait indiquer une dégradation des joints.

SpaceX prêt au décollage

Pendant que les regards sont tournés vers la station, SpaceX a réglé ses propres soucis. La fuite d'oxygène liquide identifiée sur un moteur de la fusée Falcon 9 après un tir statique a été réparée. Pour valider la correction, la compagnie a mené avec succès une répétition générale du remplissage des réservoirs.

La fusée et son équipage sont donc techniquement prêts. L'équipe internationale de la mission Axiom Mission 4 comprend la commandante Peggy Whitson (ancienne astronaute de la Nasa), le pilote indien Shubhanshu Shukla, et les spécialistes de mission polonais Sławosz Uznański-Wiśniewski et hongrois Tibor Kapu.

Elon Musk jette un pavé dans la mare

Cet incident technique sur l'ISS a fourni une tribune parfaite à Elon Musk. Le patron de SpaceX n'a pas mâché ses mots sur son réseau social X.

« Il y a des préoccupations potentiellement sérieuses concernant la sécurité à long terme de l'ISS. Certaines parties sont tout simplement en train de devenir trop vieilles. » Elon Musk est allé plus loin, recommandant de désorbiter la station d'ici deux ans pour tourner la page.

Selon lui, les missions habitées de son futur vaisseau Starship pourraient combler le vide pour des activités de recherche menées en continu dans l'orbite terrestre basse. Reste que pour le moment, il est prévu de maintenir l'ISS jusqu'en 2030.

N.B. : Source images : SpaceX, Nasa, Axiom Space.