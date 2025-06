Organisée par la société Axiom Space et opérée par SpaceX, la mission Ax-4 devait initialement décoller mercredi dernier à bord d'une fusée Falcon 9. Après un premier report dû à une fuite d'oxygène liquide sur le lanceur, c'est désormais la destination qui pose un problème et contrarie le départ.

La Nasa et Axiom Space ont pris la décision de reporter le lancement pour une durée indéterminée. L'Agence spatiale américaine travaille avec son homologue russe Roscosmos pour comprendre « une nouvelle signature de pression » détectée dans le module de service Zvezda de la Station spatiale internationale (ISS).

Un casse-tête persistant sur le module Zvezda

En l'occurrence, la fuite d'air touchant le module russe n'est pas une nouveauté, et les cosmonautes ont multiplié les interventions pour tenter de la colmater. Malgré une récente tentative de réparation, la situation semble s'être modifiée.

La Nasa et Roscosmos ont donc fait le choix de prendre du temps supplémentaire pour évaluer les risques. Si le module est actuellement pressurisé et les opérations à bord se poursuivent normalement, le report de la mission Ax-4 montre que la situation est prise au sérieux.

Des inquiétudes grandissantes en coulisses

Ce problème de fuite est l'une des plus grandes préoccupations pour la sécurité de l'ISS, même si les points de vue divergent entre la Nasa et Roscosmos sur la gravité réelle de la situation et la meilleure manière de la gérer.

La Nasa s'inquiète notamment d'une potentielle « défaillance catastrophique ». Le report de la mission Ax-4 est une illustration du désaccord entre les deux agences spatiales.

Un équipage historique dans l'attente

Commandée par l'ancienne astronaute de la Nasa Peggy Whitson, la mission Ax-4 doit aussi transporter dans l'ISS et pour une durée de 14 jours Shubhanshu Shukla de l'Agence spatiale indienne, l'astronaute polonais Sławosz Uznański-Wiśniewski de l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'astronaute hongrois Tibor Kapu.

Les trois hommes sont des novices du voyage dans l'espace et leur présence dans l'ISS marquera une grande première pour leurs pays respectifs.

Pour le moment, l'heure est à la patience. Président exécutif d'Axiom Space, Kam Ghaffarian a déclaré au sujet du report de la mission Ax-4: « C'est la bonne chose à faire pour Axiom Space, pour la Nasa et pour nos clients. Nous continuerons à travailler avec tous nos partenaires pour finaliser une nouvelle date de lancement et nous sommes impatients de lancer bientôt la mission Ax-4. »

Le patron de SpaceX donne encore deux ans à l'ISS

La mission privée Ax-4 doit en outre inaugurer le cinquième et ultime vaisseau de type Crew Dragon de SpaceX (Crew Dragon C213).

Au sujet du report et surtout du problème de fuite avec une Station spatiale internationale vieillissante, Elon Musk a commenté : « La sécurité à long terme de l'ISS suscite de sérieuses inquiétudes. […] Même si SpaceX gagne des milliards de dollars grâce au transport d'astronautes et de fret vers l'ISS, je souhaite néanmoins recommander officiellement sa désorbitation d'ici deux ans. »

N.B. : Sources images : SpaceX, Nasa, Axiom Space.