ITER fait l'état des lieux de l'avancée de son chantier à l'aide d'une vidéo capturée par un drone. Le site expérimental de fusion nucléaire installé à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône se dévoile ainsi sous un nouvel angle afin de faire sa propre promotion. Réalisée à l'aide d'un drone volant, la vidéo met en avant les progrès réalisés ces dernières années notamment au niveau de la fabrication des bobines.

Si la vidéo chercher à rassurer, il faut rappeler au combien le projet reste encore loin d'un premier test concret : plusieurs problèmes industriels ont ralenti la fabrication du coeur du Tokamak, l'enceinte qui abritera et contiendra le processus de fusion nucléaire. Des retards, mais également des couts qui ont explosé...

Car en amont de la vidéo, Pietro Barabaschi indiquait devant les parlementaires européens fin octobre "Je dois avouer que le projet se retrouve dans une situation très difficile".

ITER est un projet de réacteur nucléaire nouvelle génération qui ne vise pas à produire de l'énergie à partir de la fission, processus actuellement exploité dans le nucléaire civil, mais par la fusion. La fusion est le mécanisme qui anime les étoiles, il s'auto-entretient, mais nécessite d'être contenu par de puissants champs électromagnétiques. En outre, la fusion doit produire plus d'énergie et à partir d'isotopes d'hydrogène. En fusionnant deux atomes légers, on obtiendrait 4 fois plus d'énergie qu'avec une fission à masse égale.

Pour l'instant, l'activation du processus reste complexe et consomme bien plus d'énergie que ce que l'on arrive à produire. À terme, on estime que la maitrise de la fusion nucléaire pourrait être un des enjeux énergétiques, mais également économiques majeurs des siècles à venir.