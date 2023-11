Un VPN (Virtual Private Network) est un réseau privé virtuel dont le but est de garantir l'anonymat des internautes en protégeant leur identité et leurs données personnelles. Il sert également à accéder à certains sites localisés en dehors de France. Ainsi, lorsque vous naviguez sur le web, votre véritable adresse IP est cachée et remplacée par celle du serveur VPN et vos données (ou "paquets") deviennent chiffrées.

Un VPN est également très utile lorsque l'on se connecte à des réseaux publics pour empêcher les cyber attaques et protéger votre lieu d'habitation ou de travail en masquant vos adresses IP publiques.

Parmi tous les serveurs VPN disponibles depuis l'explosion du marché, il peut être difficile de faire son choix.

Citons le plus vieux serveur à ce jour : Ivacy VPN. Fort de 10 ans d'expérience et simple d'utilisation, il s'agit du VPN le plus rapide et économique, proposant 5 700 serveurs dans le monde et dans plus de 100 régions différentes.

Il est également le pionnier de la technologie du "split tunneling" ou segmentation de tunnel, où le VPN vous attribue deux connexions : une utilisant un tunnel VPN sécurisé pour chiffrer vos données et une autre qui vous permet de vous connecter directement à internet.

Profitez de Hulu, Disney+ (et ses 17 régions mondiales) et Netflix US, Japon, Royaume-Uni, Australie, Allemagne et Canada, et tout cela en vous connectant simplement à votre compte français et en vous géolocalisant dans le pays souhaité. D'ailleurs, Ivacy est l'un des rares VPN à proposer pour Netflix la mise en mémoire tampon infinie pour une totale fluidité de lecture.

Le VPN d'Ivacy prend en charge tous les systèmes d'exploitation (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) ainsi que les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox...).

Il est doté de multiples fonctionnalités comme :

Le support des protocoles IPsec et IKEV avancés,

Le chiffrement 256 bits de grade militaire,

La fonction Smart Connect,

La connexion à 10 appareils en même temps avec un seul compte,

Aucune limite de bande passante,

Une protection contre les malwares,

L'Internet Kill Switch,

Le support du P2P,

Le support du P2P,

L'application Kodi dédiée...





À noter que la marque utilise une politique no-log, c'est-à-dire qu'aucune de vos actions n'est enregistrée.

Pour 0,9 € par mois seulement, soyez protégé par Ivacy VPN ! A noter que pour le pack 5 ans, vous aurez en prime accès gratuitement au Password Manager. L'offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous pouvez donc essayer sans risque.

Ivacy VPN est noté 4,7 sur 5 sur TrustPilot et tous les avis sont vérifiables et proviennent de clients réels.