Un VPN (Virtual Private Network) est un réseau privé qui était, à la base, plutôt utilisé en entreprise pour créer un réseau privé virtuel et sécuriser ainsi les échanges entre collaborateurs situés dans et en dehors de l'entreprise. Aujourd’hui il est utilisé par le grand public afin de protéger son identité et ses données personnelles, ou bien pour accéder aux plateformes de streaming situées en dehors de France. Lorsque vous naviguez sur le web, les paquets (données) sont chiffrés et votre adresse IP est substituée par celle du serveur VPN sur lequel vous êtes connecté, permettant ainsi un certain anonymat.

Le marché des serveurs VPN est en pleine expansion et la concurrence est rude dans ce domaine. Parmi ces acteurs, on peut citer Ivacy VPN qui dispose, au niveau mondial, de plus de 5700 serveurs dans plus de 100 régions différentes. Il propose plusieurs fonctionnalités comme la connexion de 10 appareils simultanément, des accès à des plateformes de streaming bloquées en France comme Netflix US, HBO,... ou bien aucune limite au niveau de la bande passante pour ne citer que ça.

Le côté sécurité qu’apporte un VPN est intéressant notamment lorsque l'on se connecte à des réseaux publics (WiFi d'un hôtel ou d'un restaurant..) car nous sommes protégés contre les attaques de "man in the middle" entre autres. N'oublions pas qu'il peut également protéger votre habitat / lieu de travail en ne divulguant pas vos adresses IP publiques, donc vous êtes safe contre les attaques de type DDoS (attaque par déni de service, afin de faire tomber votre connexion et de vous passer hors ligne, ce que les gamers détestent). À l'heure actuelle, les VPN sont, la plupart du temps, utilisés pour donner l'accès aux plateformes de streaming étrangères, inaccessibles depuis la France.

Vous aurez ainsi accès aux contenus de Hulu, Disney+ ou encore Netflix en utilisant votre compte français puis en vous géolocalisant dans le pays de votre choix, avec la possibilité d'accéder à des séries ou films qui n’apparaissent pas dans le catalogue français, notamment celui de Netflix (le catalogue US étant bien plus fourni).

Ce fournisseur de confidentialité nous propose une offre moins chère qu'un café... Moins de 1 € par mois... Et oui, 0,9 € par mois est suffisant pour bénéficier de la sécurité qu'offre Ivacy VPN, moins cher que pas cher !

De plus, Ivacy propose la première année un espace de stockage cloud chiffré de 2 To gratuitement, histoire de vous convaincre définitivement.

Enfin, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, de quoi essayer sans risque.