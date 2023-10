Utilisé au départ dans les entreprises pour protéger les échanges entre les collaborateurs, un VPN (Virtual Private Network) est un réseau privé virtuel maintenant accessible à tous, destiné à protéger l'identité et les données personnelles des internautes, leur assurant ainsi un certain anonymat. Il sert également à pouvoir accéder à certains sites situés ailleurs qu'en France. Lorsque vous surfez sur le web, votre vraie adresse IP est cachée et remplacée par celle du serveur VPN et vos données (appelées aussi "paquets") deviennent chiffrées.

Un VPN prévient également les cyber attaques lorsque l'on se connecte à des réseaux publics et peut protéger votre lieu d'habitation ou de travail en masquant vos adresses IP publiques.

On connaît en ce moment une explosion de ce marché et il peut être donc difficile de choisir. Parmi tous les serveurs VPN disponibles, citons Ivacy VPN qui propose 5700 serveurs dans le monde et dans plus de 100 régions différentes.

Il offre aussi de nombreuses fonctionnalités comme la connexion à 10 appareils en même temps, pas de limite de bande passante, des accès à des plateformes de streaming non accessibles en France, etc.

Le VPN d'Ivacy peut être utilisé sur tous les systèmes d'exploitation (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) ainsi qu'avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox,..). Il dispose des dernières fonctionnalités comme du support des protocoles IPsec et IKEV avancés, du chiffrement 256 bits de grade militaire ou encore de la fonction Smart Connect. Vous disposerez également d'une protection contre les malwares, de l'Internet Kill Switch, du support du P2P, d'une application Kodi dédiée... sachant de plus que la marque utilise une politique no log (aucune de vos actions ne sera enregistrée).

À vous Hulu, Disney+ (et ses 17 régions au niveau mondial) ou Netflix US pour lequel vous avez en prime la possibilité de débloquer la mise en mémoire tampon infinie pour une fluidité de lecture parfaite ! Connectez-vous à votre compte français puis géolocalisez-vous simplement dans le pays souhaité.

Pour seulement 0,9 € par mois, on a l'assurance d'être protégé par Ivacy VPN ! Et en plus de la sécurité, Ivacy offre la première année un espace de stockage cloud chiffré de 2 To. Vous pouvez même essayer sans risque, l'offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.