C'est un acteur majeur qui quitte le marché des écouteurs sans fil grand public : après plusieurs années parmi les plus grands spécialistes du son, Jabra stoppe son activité.

Il ne s'agit que d'un abandon partiel qui ne concerne pas la production d'écouteurs dédiés aux professionnels. Le groupe GN ne commercialisera plus d'écouteurs sans fil sous la marque Jabra...

L'annonce est d'autant plus étonnante que Jabra annonçait le lancement de ses nouveaux écouteurs Elite 8 Active Gen 2 et Elite 10 Gen 2 ce début de semaine... Gn a toutefois confirmé la nouvelle aux équipes comme aux investisseurs en précisant " GN a décidé de graduellement supprimer ses gammes de produits Elite et Talk pour recentrer ses ressources sur les segments les plus attractifs du groupe."

Jabra ne proposera ainsi plus de casques ni écouteurs Bluetooth Jabra Elite ni Jabra Talk. Selon le porte-parole de GN, le positionnement de Jabra sur le secteur premium avec la marque Elite lancée en 2023 n'a pas permis de convaincre la clientèle ni de dégager plus de profits.

Pour le moment, l'annonce surprend d'autant que rien n'a été communiqué quant à la suite des événements, notamment au niveau des équipes en place, de leur reclassement ou pire, de leur licenciement...

Reste que l'annonce n'est pas forcément engageante pour les utilisateurs qui étaient prêts à acheter les derniers modèles tout fraichement sortis. Même si GN assure que les produits bénéficieront d'un suivi sur le long terme, l'abandon de tout un secteur n'est pas des plus encourageants côté acheteur.