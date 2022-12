Mettons en avant aujourd'hui les écouteurs Jabra Elite 7 Pro qui profitent d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ces derniers intègrent la technologie Jabra MultiSensor Voice qui offre une qualité d'appel exceptionnelle. Les écouteurs profitent également de la technologie de réduction de bruit grâce à ses 4 microphones et un capteur vocal VPU pour chaque écouteur.

Au niveau de la batterie, vous avez la possibilité de profiter de vos écouteurs pendant 8 heures d'autonomie par écouteurs plus 30 heures avec l'étui de recharge. Sa technologie Bluetooth vous fait profiter d'une portée maximale de 10 m. Et enfin, les écouteurs sont compatibles avec Siri et Google Assistant.

Sur le site de Rakuten, les écouteurs Jabra Elite 7 Pro est au prix de 159 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite. Vous pouvez aussi profiter d'un tarif de 129 € en reconditionné.



