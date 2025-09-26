C'est un coup d'arrêt brutal qui pourrait coûter des milliards. Début septembre, le constructeur britannique Jaguar Land Rover (JLR) a été frappé par une cyberattaque d'envergure, le forçant à stopper net la production dans ses usines du monde entier.

Alors qu'un redémarrage était espéré pour le 24 septembre, l'entreprise a dû annoncer une nouvelle prolongation de l'arrêt jusqu'au 1er octobre au plus tôt, plongeant toute sa chaîne d'approvisionnement et des dizaines de milliers d'emplois dans une profonde incertitude.

Quelle est l'ampleur de la crise chez Jaguar Land Rover ?

L'impact de la cyberattaque est systémique et dépasse largement les portes des usines. La production est totalement paralysée non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Chine, en Slovaquie, en Inde et au Brésil. Les conséquences financières sont vertigineuses : les experts estiment les pertes à près de 57 millions d'euros par semaine, avec environ 1 000 véhicules non produits chaque jour.





Pire encore, la crise logistique est totale. Les concessionnaires ne peuvent plus immatriculer de véhicules ni commander de pièces détachées, et même les logiciels de diagnostic sont hors service. Selon certaines sources, les données de près de 40 000 véhicules déjà assemblés auraient été compromises, rendant leur localisation impossible dans le système informatique.

Quelles sont les conséquences pour les 200 000 emplois de la filière ?

L'onde de choc se propage bien au-delà du constructeur lui-même et frappe de plein fouet toute sa chaîne d'approvisionnement. Au Royaume-Uni, environ 200 000 emplois dépendent indirectement de JLR. Face à l'arrêt brutal des commandes, la situation est devenue critique pour de nombreuses PME.





Près d'un quart des fournisseurs auraient déjà suspendu leur propre production et procédé à des licenciements. Face au risque de faillites en cascade, le gouvernement britannique travaillerait sur un plan de soutien d'urgence, qui pourrait consister à racheter directement les pièces produites par les sous-traitants pour soulager leur trésorerie.

Que sait-on de l'attaque et de la réponse apportée ?

Le mystère reste entier sur la nature exacte de l'attaque, bien que tout pointe vers un ransomware. Un groupe se faisant appeler "Scattered Lapsus$ Hunters" a revendiqué l'opération sur Telegram, mais cette piste n'a pas été officiellement confirmée. Jaguar Land Rover, filiale du groupe indien Tata Motors, travaille sans relâche avec des experts en cybersécurité et le Centre national de cybersécurité britannique (NCSC).





La décision de repousser la reprise de la production au 1er octobre suggère que les équipes peinent à sécuriser entièrement les systèmes et à s'assurer que les pirates ne sont plus présents. Même si les usines redémarrent, les experts estiment qu'il faudra "plusieurs semaines" pour retrouver un rythme de production normal.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la production de Jaguar Land Rover va-t-elle reprendre ?

La date officielle la plus récente est le 1er octobre 2025, mais il s'agit d'un objectif "au mieux". Certains analystes, cités par la BBC, craignent que l'arrêt puisse se prolonger jusqu'en novembre, en fonction de la complexité de la restauration des systèmes informatiques.

Qui sont les pirates responsables de cette attaque ?

Officiellement, l'identité des attaquants n'est pas connue. Un groupe a revendiqué l'attaque, mais les autorités et JLR restent très discrets sur l'enquête en cours. La priorité est de sécuriser le réseau avant de communiquer sur les responsables.

Les clients de Jaguar Land Rover sont-ils affectés ?

Oui, directement. Les livraisons de véhicules neufs sont retardées, les commandes de pièces détachées sont impossibles et les services de diagnostic en concession sont à l'arrêt. De plus, la potentielle fuite de données concernant des véhicules déjà produits pourrait créer des complications administratives à l'avenir.