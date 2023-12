Dans une image publiée en début d'année et grâce à de fausses couleurs, le télescope spatial James Webb avait permis de voir la planète Uranus et 11 de ses 13 anneaux connus sous un nouveau jour. Avec une exposition de 12 minutes, les données provenaient de deux filtres à 1,4 et 3,0 micromètres de l'instrument NIRCam d'imagerie infrarouge proche.

Rebelote cette semaine avec la publication d'une image de la géante glacée observée par le télescope spatial James Webb, mais avec des données de quatre filtres de NIRCam : 1,4, 2,0, 3.0 et 4,6 micromètres. Respectivement, des couleurs sont montrées en bleu, cyan, jaune et orange.

Cette fois-ci, tous les anneaux d'Uranus ressortent, et plus encore avec 9 des 27 lunes de la septième planète de notre Système solaire dans une vue rapprochée. En prenant plus de champ, ce sont 14 lunes d'Uranus qui peuvent être distinguées.

Une nouvelle prouesse du James Webb

S'il faut 84 ans à cette planète pour accomplir une révolution autour du Soleil, un jour sur Uranus ne dure qu'environ 17 heures. Son atmosphère et ses lunes sont alors d'autant plus difficiles à observer par un télescope standard. Le James Webb a composé avec des temps d'exposition longs et courts.

Avec son inclinaison de 98°, les saisons sur Uranus sont considérées comme les plus extrêmes du Système solaire. Pendant un quart de l'année d'Uranus, le Soleil brille au-dessus d'un pôle, tandis que l'autre moitié de la planète est plongée dans un hiver sombre qui dure 21 ans.

" Ce que le Webb a découvert est un monde dynamique avec des anneaux, des lunes, des tempêtes et d'autres caractéristiques atmosphériques, y compris une calotte polaire saisonnière ", écrivent les agences spatiales américaine et européenne.

" Grâce à la résolution et la sensibilité infrarouge inégalées du Webb, les astronomes peuvent désormais voir Uranus et ses caractéristiques uniques avec une clarté inédite. "

N.B. : Source images : NASA, ESA, CSA, STScI.