James Webb nous promettait de très belles images et nous n’avons pas été déçus. Pour rappel, lancé en décembre 2021 après plus de 30 ans d’études et de fabrication, ce téléscope a pour objectif de remplacer Hubble avec deux principales missions : étudier les exoplanètes et les premières étoiles et galaxies formées peu après le Big Bang.

Une fois lancé, le télescope a eu besoin de plusieurs mois pour atteindre sa position pour se déployer, située à pas moins de 1,5 million de kilomètres de la terre ! Mais les photographies sont déjà très prometteuses avec la première image scientifique produite par James Webb.

Cette dernière montre, avec une très belle netteté, des galaxies éloignées de 13 milliards d’années-lumière. Une autre photo impressionnante est la galaxie de la roue ou de la galaxie fantôme.

Mais une photo a permis de revisiter une capture très connue prise par Hubble, les piliers de la création. Cette dernière s’affiche avec beaucoup plus de lumière, de nuance et offre une image de très grande qualité.

Le télescope a permis aussi de prendre des photos de nos planètes voisines comme Jupiter et de sublimer cet astre entouré de ses satellites Amalthea et Adrastea.

Finissons avec Neptune, la huitième planète que James Webb dévoile avec une vue époustouflante.