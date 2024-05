Dans le cadre du programme JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), une équipe internationale d'astronomes a utilisé le télescope spatial James Webb (James Webb Space Telescope ; JWST) pour observer des galaxies.

Avec l'instrument NIRSPec (Near-Infrared Spectrograph ; spectrographe dans le proche infrarouge) du JWST, ils ont obtenu le spectre d'une galaxie observée seulement 290 millions d'années après le Big Bang, avec un décalage vers le rouge (redshift) supérieur à 14. Une mesure qui est liée à l'expansion de l'Univers.

C'est ainsi un nouveau record avec cette galaxie baptisée JADES-GS-z14-0 qui est la plus lointaine jamais observée et s'étend sur plus de 1 600 années-lumière. Principalement constituée de jeunes étoiles, sa masse est estimée à plusieurs centaines de millions de fois celle de notre Soleil.

L'Univers étant âgé d'environ 13,8 milliards d'années, le chercheur Kevin Hainline de l'université de l'Arizona fait une comparaison parlante pour JADES-GS-z14-0. La galaxie daterait des deux premières minutes et demie d'un film de deux heures.

Source image : Nasa

Et de quoi susciter la curiosité

Avec l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument ; spectrographe imageur dans le moyen infrarouge) du JWST, il a été déterminé la présence d'une forte émission de gaz ionisé dans la galaxie, sous la forme d'hydrogène et d'oxygène.

" La présence d'oxygène si tôt dans la vie de cette galaxie est une surprise et suggère que de multiples générations d'étoiles très massives avaient déjà vécu leur vie avant que nous n'observions la galaxie ", souligne la Nasa.

" Ensemble, toutes ces observations nous indiquent que JADES-GS-z14-0 ne ressemble pas aux types de galaxies dont l'existence a été prédite par les modèles théoriques et les simulations informatiques dans l'Univers très primitif ", déclare le chercheur Stefano Carniani de la Scuola Normale Superiore en Italie.