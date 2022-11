Le télescope spatial James Webb continue de nous fournir une vue exceptionnelle et inédite de l'espace distant. Après les fameux "piliers de la création", le télescope a pointé son regard vers une très jeune étoile baptisée L1527.

L'outil s'engage donc dans des observations pour lesquelles il a été initialement développé : tenter de percer les secrets de la naissance des étoiles dans notre univers et d'en étudier le cycle de vie.

Une étoile naissante

L1527 est une protoétoile localisée dans la constellation du Taureau qui est en partie cachée dans l'obscurité du bord d'un disque de gaz en rotation qui a l'originalité de former une sorte de sablier de poussière. La lumière de la protoétoile se propage ainsi au niveau du col du sablier éclairant ainsi la poussière pour un rendu particulièrement spectaculaire.

Ces nuages de poussière étaient jusqu'ici invisibles : ce n'est que grâce à l'instrument NIRCam du télescope, qui observe la lumière dans l'infrarouge proche que l'on a pu obtenir ces clichés.

C'est l'étoile qui a généré ces nuages de gaz en expulsant de la matière au fil de sa formation. Les zones bleutées correspondent à des poussières fines tandis que les zones orangées sont constituées de poussières plus épaisses.

La protoétoile L1527 n'est âgée que de 100 000 ans environ, elle est ainsi au stade le plus précoce de sa formation et n'est pas en mesure de générer sa propre énergie. Ce sont les éléments autour d'elle qui devraient progressivement l'alimenter en matière et amorcer progressivement un processus auto entretenu qui lui permettra d'atteindre la fusion nucléaire.