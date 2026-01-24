Surnommée " l'Œil de Sauron " en raison de son apparence saisissante, la nébuleuse de l'Hélice est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre. Le télescope spatial James Webb a tourné son regard infrarouge vers cet objet céleste bien connu.

Comment le Webb révèle-t-il la structure de la nébuleuse ?

L'image capturée par l'instrument NIRCam du Webb met en lumière des structures complexes, notamment des " nœuds cométaires " qui tracent la circonférence de l'enveloppe de gaz en expansion.

Ces filaments sont le résultat de la collision entre les vents de gaz chauds et rapides émis par une étoile mourante et les coquilles de gaz et de poussière plus froides et lentes, éjectées plus tôt dans sa vie.

Ce choc sculpte la structure de la nébuleuse. Grâce à sa résolution, le Webb distingue ces détails. La vue infrarouge accentue le contraste entre les gaz les plus chauds, près du centre, et les matériaux les plus froids en périphérie.

Quel processus cosmique cette image illustre-t-elle ?

Au cœur de la nébuleuse se trouve une naine blanche, le résidu d'une étoile mourante. Son rayonnement intense ionise le gaz environnant, créant un véritable arc-en-ciel de couleurs qui représente différentes températures et compositions chimiques.

La Nasa explique que cette interaction est " la matière première à partir de laquelle de nouvelles planètes pourraient un jour se former dans d'autres systèmes stellaires ". L'image montre ainsi comment le dernier souffle d'une étoile se transforme en ingrédients essentiels pour la naissance de nouveaux mondes.

Que nous apprennent les couleurs de l'image ?

Dans la vue, les couleurs correspondent à la température et à la chimie des gaz. Le bleu signale le gaz le plus chaud, énergisé par la lumière ultraviolette de l'étoile centrale. Plus loin, les zones jaunes indiquent le refroidissement, où les atomes d'hydrogène se combinent en molécules.

Enfin, les teintes rougeâtres tracent les matériaux les plus froids, où le gaz se raréfie et où la poussière peut commencer à se former. Le Webb révèle également des poches protectrices sombres où des molécules plus complexes peuvent se constituer.

N.B. : Source image : Nasa, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI).