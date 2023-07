La galaxie CEERS 1019 (auparavant EGSY8p7) est l'une des galaxies les plus lointaines jamais détectées. Le télescope spatial James Webb y a découvert un trou noir supermassif actif qui devient le plus éloigné jamais observé à ce jour.

Ce trou noir est d'environ 9 millions de masses solaires. À titre de comparaison, le tour noir situé au centre de notre Voie lactée est de l'ordre de 4,6 millions de masses solaires. Cela étant, le trou noir CEERS 1019 est relativement léger pour un trou noir supermassif.

Tel qu'observé, il existait un peu plus de 570 millions d'années après le Big Bang. C'est donc très peu de temps après la naissance de l'Univers et surprenant compte tenu de sa relative petite masse. Un mystère à élucider sera de comprendre comment il a pu se former dans les premiers temps de l'Univers.

Ce n'est que le début

Avec les données du James Webb, les chercheurs de l'étude et programme CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) ont également découvert deux trous noirs CEERS 746 et CEERS 2782, dont la formation remonte à 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang.

" Jusqu'à présent, les recherches sur les objets de l'Univers primitif étaient essentiellement théoriques. Avec le Webb, nous pouvons non seulement observer les trous noirs et les galaxies à des distances extrêmes, mais aussi commencer à les mesurer. C'est l'énorme puissance de ce télescope ", déclare l'astronome Steven Finkelstein de l'université du Texas à Austin.

Avec des images dans le proche et moyen infrarouge et la combinaison de données spectrales, le télescope spatial James a permis d'identifier onze autres galaxies qui existaient lorsque l'Univers avait entre 470 et 675 millions d'années.