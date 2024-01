Le 19 janvier à 15h20 GMT, le Japon est devenu le cinquième pays à poser un engin sur la Lune. Un alunissage réussi pour SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), même si la précision de l'atterrissage voulue à 100 mètres reste encore à confirmer.

Le succès complet de la mission en elle-même est conditionné à l'atterrissage de haute précision qui est une première démonstration technologique en la matière. Symbolique et enjeu légitime de fierté nationale, se poser en douceur sur la surface de notre satellite naturel était le minimum à remplir.

Une interrogation demeure concernant un problème rencontré avec les panneaux solaires. Il a obligé l'Agence spatiale japonaise (Jaxa) à éteindre l'alimentation en électricité de SLIM un peu moins de trois heures après son alunissage, alors que le niveau des batteries était à 12 %.

Des panneaux solaires mal orientés

L'énergie fournie par les panneaux solaires est indispensable au fonctionnement de SLIM qui est actuellement éteint. L'espoir est de pouvoir procéder à un redémarrage grâce au niveau restant des batteries, quand la situation sera plus propice.

Selon la télémétrie, les panneaux solaires de SLIM sont orientés vers l'ouest. " Si la lumière du Soleil commence à briller sur la surface lunaire depuis l'ouest à l'avenir, il est possible de produire de l'énergie, et nous nous préparons à la restauration ", écrit la Jaxa.

Avant que l'alimentation électrique ne soit coupée, la Jaxa a été en mesure de récupérer les données techniques et les images acquises pendant la descente et sur la surface de la Lune. " Nous procédons à une analyse détaillée et nous sommes soulagés de constater que nous avons obtenu beaucoup de données. "

N.B. : Source images : Jaxa (vue d'artiste).