L'agence japonaise d'exploration aérospatiale a confirmé l'envol ce dimanche de sa fusée H3. Il s'agit d'un premier succès historique pour la JAXA après un échec et plusieurs reports de tir.

Le Japon peut ainsi confirmer disposer de son propre lanceur lourd fonctionnel. Depuis quelques années, la course à la Lune et à la planète Mars ont relancé les programmes visant à la conception et la réalisation de lanceurs lourds, abandonnés depuis les missions Apollo et les lanceurs Saturne 5.

La fusée H3 s'est élancée depuis le centre de Tanegashima dans le sud du Japon à 19h22 heure locale, faisant suite à plusieurs reports suite à des conditions météorologiques défavorables. La fusée H3 qui fait suite aux H-2A et H-2B se veut plus économique et performante, notamment grâce à des choix assez osés des ingénieurs...

Le lanceur se caractérise ainsi par l'utilisation de produits commerciaux disponibles directement dans le commerce : certaines parties de la fusée n'ont pas été spécialement développées pour le projet ni initialement prévues pour aller dans l'espace. Cela permet d'optimiser les couts de développement, de production et d'assemblage.

Le succès du lancement devrait permettre d'envisager une exploitation du lanceur pour des missions gouvernementales et commerciales. La JAXA espère pouvoir proposer des mises en orbite au rythme de 6 lancements par an au fil des 20 prochaines années.

Pour le Japon, le succès de la fusée H3 est une deuxième victoire sur le terrain aérospatial en moins de deux mois : plus tôt dans l'année, le pays avait réussi à poser son explorateur robotique "Moon Sniper" à la surface de la Lune, et ce malgré quelques problèmes à l'alunissage.