Des chercheurs japonais viennent de présenter une avancée qui pourrait accélérer la robotique. De quoi faire passer le T800 de Terminator de la fiction à la réalité grâce à des muscles vivants.

Jusqu'à présent, pour animer les membres des robots, on a recours à plusieurs technologies : système de vérins pneumatiques ou hydrauliques, moteurs, actionneurs, servos... Mais demain, on pourrait plus largement se baser sur la morphologie d'êtres vivants, tout simplement en installant des muscles sur les structures robotisées.

À l'université de Tokyo, une équipe a ainsi réussi à créer un robot bipède capable de marcher grâce à des muscles vivants conçus à partir de cellules de rats. Assez basique pour l'instant, le robot est parfaitement fonctionnel et sert plus de démonstration pour continuer le développement des musclez en question et de la synergie entre la structure du robot et ces derniers.

Les jambes ont été réalisées à partir d'un substrat flexible imprimé en 3D, le tout associé à un flotteur puisque la démonstration a été réalisée dans l'eau.

L'avantage de ce robot biohybride est qu'il est capable de se déplacer en ligne droite, de réaliser des virages, mais également de pivoter sur un pied pour tourner en petit cercle, et c'est grâce à ses muscles biologiques que cela est rendu possible.

Si la démonstration a été faite dans l'eau, c'est avant tout parce que les muscles réalisés à partir des cellules de rat ne sont pas protégées par de la peau, et ils ont ainsi tendance à sécher rapidement quand ils sont exposés à l'air.

À terme, les chercheurs espèrent développer des muscles plus denses, plus résistants et capables de puiser directement dans une réserve de nutriments pour s'entretenir, avec pour espoir de les faire fonctionner à l'air libre pour permettre au robot de marcher sur terre.