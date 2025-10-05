L'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a officiellement annoncé la fin de la mission de sa sonde Akatsuki. Un point final à une aventure spatiale qui aura duré près de 15 ans. Cette décision fait suite à la perte de contact avec l'orbiteur de Vénus survenue fin avril 2024, lors d'une phase de maintenance d'attitude.

Malgré les efforts déployés pour rétablir la liaison, la JAXA a dû se rendre à l'évidence. " Bien que des opérations de récupération aient été menées pour restaurer la communication, il n'y a eu aucune chance jusqu'à présent ", a déclaré l'agence dans un communiqué.

Une odyssée marquée par la résilience

Lancée le 21 mai 2010 depuis le centre spatial de Tanegashima, la sonde Akatsuki a connu un parcours semé d'embûches.

Sa première tentative d'insertion en orbite vénusienne en décembre 2010 avait été un échec cuisant. Censé fonctionner pendant douze minutes, le moteur principal avait cessé de fonctionner après seulement trois minutes. Cet incident a projeté la sonde sur une orbite autour du Soleil.

Il aura fallu cinq années de manœuvres complexes, utilisant les propulseurs secondaires, pour que les ingénieurs de la JAXA réussissent l'impensable et placent finalement Akatsuki en orbite autour de Vénus en décembre 2015.

Des découvertes majeures pour Akatsuki

Malgré ses déboires techniques, incluant des problèmes électriques ayant conduit à l'arrêt de deux de ses cinq instruments dès 2016, Akatsuki a largement dépassé sa durée de vie opérationnelle initialement prévue de quatre ans et demi.

Durant plus de huit ans d'observation, la mission a façonné la compréhension de la météorologie vénusienne.

Parmi ses succès scientifiques, la découverte de la plus grande onde de gravité stationnaire jamais observée dans le système solaire, l'élucidation des mécanismes maintenant la super-rotation de l'atmosphère de Vénus, l'application inédite de techniques d'assimilation de données à une autre planète que la Terre.

Quel avenir pour l'exploration de Vénus ?

La fin de la mission Akatsuki crée un vide. Pour la première fois depuis des années, l'humanité n'a plus aucune sonde active en orbite autour de Vénus. Plusieurs missions sont toutefois déjà en préparation.

La Nasa prévoit de lancer la sonde DAVINCI+ en 2030, suivie de l'orbiteur VERITAS au plus tôt en 2031. L'Agence spatiale européenne (ESA) a sa mission EnVision, également prévue pour 2031. Une mission privée menée par Rocket Lab (Venus Life Finder) espère même sonder l'atmosphère vénusienne à la recherche de signes de vie dès 2026.