L'explosion de l'usage d'Internet a entrainé bien des abus au niveau de la collecte et de la gestion des données personnelles des internautes et si les organismes comme la CNIL veillent au grain et que des législations sont en place au niveau européen (RGPD), toutes les plateformes ne respectent pas toujours les règles du jeu.

L'UFC-Que Choisir a ainsi lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès des internautes baptisée #JeNeSuisPasUneData, associée à un nouvel outil pour mieux reprendre le contrôle sur ses données personnelles.

Un site pour visualiser les données collectées

Il est difficile pour les internautes de savoir si certains services en ligne (Netflix, Amazon, Facebook , Google, Bing) conservent nos adresses, numéros de téléphone ou autres données personnelles, même lorsque l'on s'est désabonné ou que l'on a émis une demande d'effacement des données personnelles.

Le site lancé par l'UFC-Que Choisir propose ainsi de vérifier si ces données sont toujours stockées en ligne, et le cas échéant, facilite la demande de suppression ou de modification.

Respectemesdatas.fr regroupe ainsi divers outils pour effectuer les démarches de récupération des données personnelles. Il suffit de suivre les informations à l'écran pour accéder à un lien de demande de récupération des données puis de l'analyser dans le module proposé.

On peut ainsi mieux classer les données stockées par les plateformes, et d'accéder à des données normalement invisibles à l'utilisateur et qui le concernent pourtant comme le nombre d'ouvertures de l'application le nombre de likes depuis l'inscription...