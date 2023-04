Malgré un lancement il y a de cela 6 ans déjà, la Switch a beaucoup de mal à proposer des jeux originaux et spécifiques à la plateforme. Comme toujours, Nintendo profite de ses succès passés pour les remastériser ou les porter plus simplement sur sa nouvelle machine. Après tout ce temps, on attend ainsi encore un épisode de Mario Kart propre à la machine, puisque Super Mario Kart 8 Deluxe n'est qu'une adaptation de la version Wii-U, et il en va de même pour Super Mario.

Pas de nouveau Mario en vue

Alors que le film Super Mario a finalement atterri dans les salles obscures, les langues se délient autour du prochain épisode de Mario qui sortira sur la console... Et une fois de plus, Nintendo devrait assurer le coup et proposer du réchauffé.

Selon le site ComicBook.com, le prochain jeu autour de Mario à sortir sur Switch sera un remaster de Paper Mario : La Porte Millénaire.

La rumeur est pour le moins plausible, puisque ce n'est pas la première fois que l'on évoque la sortie de Paper Mario sur Switch, le projet pourrait avoir été lancé il y a quelques années déjà. Il se pourrait donc que le titre nous parvienne cette année sur Switch.

Compte tenu de l'âge avancé de la Switch, il se pourrait que l'on ne voit finalement pas d'épisode original de Mario arriver sur la console. Nintendo pourrait avoir fait le choix de le réserver pour sa prochaine console de jeux. Concernant Paper Mario, l'arrivée du jeu sur Switch n'est pas une mauvaise nouvelle en soi puisque le titre est une véritable réussite qui a déjà séduit les critiques comme les joueurs par le passé.