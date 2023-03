Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) publie son bilan du marché français du jeu vidéo pour 2022. Il permet de jeter un œil sur les titres qui ont été les plus vendus l'année dernière et il n'y a pas de grande surprise pour le vainqueur.

Une nouvelle fois, c'est le jeu de football d'Electronics Arts qui se positionne en tête. Pas FIFA 22 comme en 2021, mais… FIFA 23. Electronic Arts a ainsi écoulé plus de 1,75 million d'exemplaires de FIFA 23 en France, pour un total de 107,3 millions d'euros.

Avec un possible effet Coupe du monde de football, FIFA 23 en 2022 a fait mieux que FIFA 22 en 2021 (1,59 million d'exemplaires ; 96,7 millions d'euros). Un impact à prévoir avec le futur changement de nom du titre phare d'Electronic Arts ?

FIFA 23 loin devant

Toutes plateformes confondues, et comprenant à la fois le marché physique et dématérialisé, le podium est complété par Call of Duty : Modern Warfare II d'Activision Blizzard (791 000 exemplaires ; 58,5 millions d'euros) et Légendes Pokémon : Arceus de Nintendo (589 000 exemplaires ; 29 millions d'euros).

La première place de FIFA 23 ne souffre d'aucune discussion possible (même si Nintendo ne communique pas ses ventes dématérialisées), tandis que FIFA 22 figure à la 6e place des ventes en France en 2022. À souligner que Nintendo place 10 titres dans le Top 20 des ventes de 2022.

Avec God of War : Ragnarök (369 000 exemplaires), Horizon Forbidden West (354 000 exemplaires) et Gran Turismo 7 (354 000 exemplaires), Sony Interactive Entertainment a également trouvé sa place dans le Top 20 global des ventes de 2022 en France.

Les problèmes d'approvisionnement ont (un peu) pesé

En 2022, le marché français du jeu vidéo affiche un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros, soit un recul de 1,6 % par rapport à 2021 qui avait été une année record. Cela constitue la 3e meilleure performance historique.

L'écosystème Console (consoles, jeux, accessoires) représente 46 % de la valeur totale du marché du jeu vidéo et 2,56 milliards d'euros (-6,6 % sur un an). Selon le SELL, cette décroissance découle des difficultés d'approvisionnement ayant notamment touché les consoles de dernière génération.

À 1,54 milliard d'euros (+5,8 % sur un an), c'est une performance historique pour l'écosystème PC Gaming (ordinateur, jeux, accessoires) qui représente 28 % du marché du jeu vidéo. L'écosystème du jeu sur mobile est stable à 1,4 milliard d'euros (26 % de la valeur totale du marché).