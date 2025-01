Nous allons de plus en plus vers un monde dans lequel les jeux vidéo seront diffusés au fil de versions dématérialisées. Alors que les joueurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le Cloud Gaming via divers services, la vente de jeux physique continue de ralentir en Europe.

L'année 2024 a été particulièrement marquée par ce phénomène qui devrait ainsi se poursuivre. Selon VGC, les ventes de jeux physiques ont encore diminué de 35% sur l'année comparée à 2023 avec des revenus générés limités à seulement 388 millions d'euros au Royaume-Uni.

Tandis que le marché du dématérialisé accuse une baisse de seulement 1% sur l'année, puisque le marché global était à la baisse, la part du dématérialisé va grandissante sur le secteur.

Le marché global du jeu vidéo a connu une baisse de 5% des ventes sur PC, -15% sur consoles, -2,6% sur smartphones et tablettes et -12% sur les abonnements.

Néanmoins, l'année 2025 devrait reprendre des couleurs avec quelques sorties très attendues. On s'attend à voir le marché repartir à la hausse dès le lancement de la nouvelle Switch de Nintendo, mais aussi du via le lancement de GTA 6. Enfin, l'évolution des consoles portables sous Windows ou SteamOS pourrait également permettre de doper les chiffres de 2025.