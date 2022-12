Spokko et CD Projekt ont récemment annoncé une triste nouvelle pour l'un des jeux exploitant la franchise The Witcher : le titre ne sera plus supporté à compter de l'année prochaine.

Il s'agit du titre mobile The Witcher : Monster Slayer, dont les serveurs seront définitivement coupés à compter du 30 juin 2023 tant sur la version Android qu'iOS du titre.

Le jeu lancé en 2021 n'aura ainsi eu droit qu'à deux années d'existence alors qu'il avait été lancé en tant que jeu-service avec pour ambition de proposer du contenu sur plusieurs années à l'image de Pokemon Go.

Le titre fermera ses portes en juin 2023

Car le principe s'inspirait fortement du titre de Niantic : proposer aux joueurs d'importer le bestiaire de The Witcher dans la réalité via la réalité augmentée. Les joueurs devaient alors se déplacer dans leur ville pour combattre des monstres à des endroits clé et de réaliser des quêtes les invitant à bouger.

À compter du 31 janvier 2023, The Witcher : Monster Slayer sera tout simplement retiré du Google Play Store et de l'App Store d'Apple. CD Projekt Red supprimera la boutique intégrée au jeu et plus aucun nouveau contenu ne sera proposé. Le 30 juin 2023, ce sont les serveurs du jeu qui seront définitivement fermés, le titre ne pourra donc plus être lancé.

Cette fermeture fait figure d'échec pour un projet initialement très ambitieux. La réponse du public au titre mobile n'a pas été à la hauteur des attentes.