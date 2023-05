Comme tous les mois, la plateforme Epic Games souhaite faire plaisir aux joueurs dans le but de les amener à utiliser plus régulièrement ses services. Et cela passe comme souvent par des titres offerts.

On a ainsi vu la plateforme d'Epic se mettre aux couleurs du Star Wars Day depuis hier avec des réductions importantes sur plusieurs jeux vidéo issus de la franchise rachetée par Disney... Mais contrairement à Prime Gaming qui offrait justement Rogue Squadron 3D, aucun jeu Star Wars n'intègre la sélection de titres gratuits de cette semaine.

Néanmoins, on retrouve une franchise qui devrait rappeler de bons souvenirs aux amateurs de plateformers.

L'Epic Games Store offre ainsi Againts All Odds, Horizon Chase Turbo ainsi que KAO the Kangaroo.

Notons que l'offre de KAO the Kangaroo coïncide avec le lancement du DLC "Bend the Roo'les" ainsi que Kao the Kangaroo : Anniversay Edition qui intègre le jeu de base, le dernier DLC évoqué précédemment ainsi que le DLC "Oh! Well", un Art Book ainsi que la BO du jeu.

Les joueurs ont jusqu'au 11 mai 17:00 pour récupérer les jeux en question, avant qu'un roulement s'opère sur la plateforme.