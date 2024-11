Cela fait des années que Square Enix et Xbox sont en froid : l'éditeur japonais avait décidé de ne plus sortir ses productions sur l'écosystème Xbox. Mais la société vit un retour à la réalité cinglant depuis quelques années : Square Enix affiche une perte de vitesse, et la stratégie de ne miser majoritairement que sur l'écosystème PlayStation n'est tout simplement plus viable pour le groupe.

Naoki Yoshida, le patron de Square Enix, a ainsi annoncé un revirement stratégique récemment, impliquant de multiplier les plateformes pour toucher un maximum de joueurs.

Ce rapprochement a été mis en lumière dès l'année passée, lorsque l'on a vu le patron de Xbox, Phil Spencer, s'inviter sur scène lors de l'événement dédié à Final Fantasy tenu par Square. Il confirmait ainsi l'arrivée prochaine de Final Fantasy XIV Online sur Xbox.

Finalement, le rapprochement sera bien plus important et Square Enix compte bien revenir plus largement sur Xbox avec ses jeux, mais également sur PC. La sortie de Fantasian Neo Dimension se fera ainsi en simultanée sur PlayStation et Xbox Series, tout comme les prochains jeux du groupe.

Square ne compte ainsi plus donner d'exclusivité temporaire à Sony, ce qui devrait lui permettre de renforcer ses ventes et d'approfondir ses relations avec les joueurs Xbox.