Il est encore temps de vous jeter sur quelques-uns d'entre eux si vous ne l'avez pas encore fait - et sans vider votre portefeuille ! Voici un petit conseil : procurez-vous une carte cadeau PSN ou acheter une carte Steam pour les essayer tous sans vous ruiner.

1. Black Myth : Wukong

Black Myth : Wukong est un concentré de puissance visuelle inspiré de Journey to the West. En incarnant le légendaire Roi Singe, vous affronterez des créatures mythiques et déclencherez des attaques enflammées qui donneront à chaque combat l'impression d'être un chef-d'œuvre cinématographique.

2. Warhammer 40,000 : Space Marine 2 – Pour l’Empereur !

Vous rêvez de vous balader en armure électrique et de réduire les extraterrestres en miettes ? Space Marine 2 vous offre tout cela et bien plus encore, avec des batailles cosmiques intenses et une histoire sinistre. Il s'agit d'une aventure brutale où l'adrénaline et l'action s'entrechoquent à chaque mission. Dites adieu à la détente et bonjour aux attaques d'extraterrestres.

3. Final Fantasy VII Rebirth – La nostalgie renaît

FF7 Rebirth est le jeu de rôle nostalgique que les fans attendaient. Avec des graphismes épiques et une histoire évoluée, c'est tout ce que les fans de longue date aiment chez Cloud et son équipe, avec une nouvelle couche de magie de 2024. Rebirth équilibre les éléments classiques avec de nouveaux éléments, créant un monde que vous voudrez explorer jusqu'au dernier pixel.

4. Hades II – De nouveau en enfer

De retour aux Enfers, Hadès II présente Melinoë, la sœur féroce de Zagreus. Vous devrez esquiver, plonger et vous battre en duel dans les recoins les plus sombres de la mythologie grecque. Entre les plaisanteries des dieux et les défis du roguelike, Hadès II prouve que même les enfers peuvent être très amusants.

5. Dragon's Dogma 2 – Le retour du tueur de dragons

Imaginez des batailles fantastiques épiques, mais avec la possibilité de partager des compagnons IA avec vos amis. Dragon's Dogma 2 propose de grands dragons, de grandes batailles et une expérience RPG qui vous laissera perplexe. Si vous êtes prêt à vous plonger dans l'histoire et à expérimenter de folles stratégies, ce jeu est fait pour vous.

6. Metaphor : ReFantazio

Métaphore : ReFantazio est le fruit de l'imagination des créateurs de Persona, mais avec une touche de fantaisie. Des donjons, des personnages et des intrigues épiques vous attendent dans ce monde plein de vie. Si vous êtes un fan de JRPG et de récits surprenants, considérez ce jeu comme votre prochaine obsession.

7. Helldivers 2 – À l'épreuve du feu

Helldivers 2 est destiné à tous ceux qui pensent que le travail en équipe crée des liens d'amitié. Ce jeu va les mettre à l'épreuve. Dans ce jeu de tir en coopération, vous et vos amis devrez esquiver les balles et les lasers, en faisant de votre mieux pour éviter les tirs amis. Prenez un ami (ou trois) et plongez dans le chaos extraterrestre - pour la DÉMOCRATIE !

8. Prince of Persia : The Lost Crown – Parkour !

Le prince fait un retour élégant dans Prince of Persia : The Lost Crown, avec des talents de plateforme qui donnent vie à un monde en 2,5D. Entre les combats fluides et les mouvements de parkour qui vous feront mal aux pouces, ce voyage acrobatique et plein d'action en vaut la peine.

9. Silent Hill 2 Remake – Les cauchemars sont de retour

Aucun jeu d'horreur n'a jamais donné autant de frissons aux joueurs que Silent Hill 2, et ce remake conserve intactes toutes les ombres sinistres et inquiétantes. Préparez-vous à vivre l'horreur psychologique dans toute sa splendeur en vous promenant dans ce monde réimaginé profondément troublant.

Et pour rappel, voici les grands gagnants de la dixième édition des Game Awards qui a distingué les jeux vidéo sortis au cours de l'année 2024 :

Jeu de l'année : Astro Bot

Meilleure réalisation : Astro Bot

Meilleur jeu en évolution : Helldivers 2

Meilleure narration : Metaphor: ReFantazio

Meilleure direction artistique : Metaphor: ReFantazio

Meilleure musique : Final Fantasy VII Rebirth

Meilleur design audio : Senua's Saga: Hellblade II

Meilleure performance d'acteur : Senua's Saga: Hellblade II

Meilleur jeu à message positif (Games for Impact) : Neva

Meilleur jeu indépendant : Balatro

Meilleur jeu mobile : Balatro

Meilleur jeu VR/AR : Batman Arkham Shadow

Meilleur jeu d'action : Black Myth Wukong

Meilleur jeu d'action/aventure : Astro Bot

Meilleur RPG : Metaphor: ReFantazio

Meilleur jeu de combat : Tekken 8

Meilleur jeu familial : Astro Bot

Meilleur jeu de simulation/stratégie : Frostpunk 2

Meilleur jeu de sport/course : EA Sports FC 25

Meilleur jeu multijoueur : Helldivers 2

Meilleur premier jeu indépendant : Balatro

Meilleur lien avec sa communauté : Baldur's Gate III

Meilleur jeu E-Sport : League of Legends

Meilleure innovation pour l’accessibilité : Prince of Persia: The Lost Crown

Jeu le plus attendu : Grand Theft Auto VI

Meilleure adaptation : Fallout

Vote du public : Black Myth Wukong

A vous de jouer !