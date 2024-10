Le secteur du jeu vidéo ne va pas fort, et depuis l'année dernière, on assiste à une véritable hécatombe avec des fermetures de studios en pagaille et des licenciements à foison. Il faut dire qu'après des années COVID qui ont largement dopé le secteur, le soufflé retombe et le retour à la réalité se veut sévère.

Une étude récente met par ailleurs en lumière l'impact du piratage sur le secteur, et l'efficacité de certains DRM pourtant décriés, notamment Denuvo.

Publiée dans Entertainment Computing, l'étude a porté sur 88 jeux protégés par Denuvo entre 2014 et 2022. Des titres notamment disponibles sur la plateforme Steam.

Il apparait ainsi que le DRM protège généralement efficacement les titres pendant les 12 premières semaines de lancement, qui se veulent une période clé. C'est là que se réalise la majorité des ventes d'un jeu vidéo, et un crack qui apparait trop rapidement peut amener à une chute des revenus de plus de 20%.

L'étude indique que si un crack arrive 6 semaines après le lancement, les pertes se limitent alors à 5% du revenu. Passé 12 semaines, le gros des ventes étant passé, l'impact du piratage devient minime, voire insignifiant, et cela explique pourquoi certains éditeurs finissent par retirer Denuvo de leurs titres après quelques mois, le DRM étant également largement critiqué pour son impact sur les performances en jeu.

Les pertes liées au piratage sont donc bel et bien réelles, et l'efficacité de Denuvo augmente au fil des années, le DRM étant capable de protéger certains titres pendant plus de 20 à 25 semaines. Nombre d'éditeurs ont par ailleurs déjà évoqué la nécessité d'avoir recours du DRM pour protéger leurs titres pendant un temps limité, celui du lancement.