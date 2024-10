Netflix affiche l'ambition de devenir un géant de la SVOD mais aussi du jeu vidéo : depuis plusieurs années, on voit le catalogue de jeux grandir sur la plateforme, et les investissements se multiplient dans le secteur.

Netflix avait même lancé son propre studio lui permettant de développer ses propres jeux vidéo AAA. La plateforme s'était offert les talents d'anciens grands noms du jeu vidéo ayant officié chez Microsoft, PlayStation ou encore Activision Blizzard... Mais tout cela ne serait plus que du passé selon le journaliste Stephen Totilo de Game File puisque le studio en question aurait finalement été fermé.

Connu sous le nom de code Team Blue, le studio aurait fermé ses portes selon des sources internes, Netflix ayant révisé ses ambitions à la baisse quant à son implication dans le secteur du jeu vidéo. La plateforme avait déjà acheté quelques studios indépendants, mais il ne serait plus question de miser sur les jeux premium, trop long et couteux à produire, mais aussi plus difficile à rentabiliser.

Les récents échecs dans le secteur ont sans doute échaudé Netflix, notamment celui de Concord chez Sony, annulé moins d'une semaine après sa sortie.

Netflix n'a pas confirmé combien de personnes seraient licenciées avec la fermeture de son studio. La plateforme aurait également pris conscience que son activité liée au jeu vidéo n'avait pas suffisamment d'impact et n'était pas motrice de recrutement auprès des abonnés qui considèrent le catalogue de titres proposé comme un simple "plus" et non un élément décisif dans le processus d'abonnement.