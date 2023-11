Malgré les efforts et investissements déployés par le géant du streaming vidéo Netflix, l'offre de jeux vidéo intégrée à ses abonnements reste peu populaire. Pourtant le catalogue de titres grossit, mais peu de jeux sont pour l'instant dédiés au grand écran...

L'offre proposée par Netflix regroupe principalement des jeux mobiles, certains en exclusivité, mais les choses évoluent et le groupe voit arriver 3 titres particulièrement soignés, dont un est tout simplement une petite pépite du genre.

Netflix a récemment confirmé un partenariat avec Ubisoft pour le développement de nouveaux jeux originaux, et des rumeurs évoquent un rapprochement avec Take Two Interactive pour la production d'un épisode exclusif autour de la franchise GTA...

Désormais la plateforme américaine pioche de nouveaux titres chez les indépendants et s'offre ainsi l'excellent Hadès, un rogue like salué par la critique ainsi que Braids et Death's Door. Les trois titres seront proposés en version mobile dès l'année prochaine depuis les applications Android et iOS du service.

L'intégration de ces nouveaux jeux vise également à tenter de justifier un peu plus la hausse de prix opérée récemment par la plateforme. Pas certain que cela suffise néanmoins.