L'industrie du jeu vidéo tout entière s'est récemment accordée à imposer une hausse du prix des jeux. Et cela se constate à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse d'un passage du prix de 60 à 70€ ou de jeux proposés à un tarif plus bas, mais misant davantage sur les microtransactions ou les fameux Battle Pass et DLCs.

Dans une interview chez IGN, Matthew Karch, PDG de Saber Interactive partage son point de vue : selon lui, les jeux vendus à 70€ actuellement devraient disparaitre. Bonne nouvelle ? Pas vraiment puisque selon lui les studios et éditeurs chercheront soit à augmenter les prix, soit à augmenter leurs marges en proposant davantage de contenu payant au sein des titres.

Les couts de développement ont considérablement augmenté ces dernières années, et les investissements restent risqués. Le PDG prend ainsi l'exemple de Cyberpunk 2077 et son lancement très compliqué avec des pertes colossales pour CD Projekt la première année.

De plus, risquer un échec alors que les frais augmentent, c'est aussi risquer l'avenir des studios...

Le marché devrait donc chercher à limiter les couts et à doper ses marges pour continuer à pouvoir investir. L'idée des jeux vidéo à 80 voire 90€ fait donc son bonhomme de chemin... Tout comme celle du jeu de base assez limité à 70€ assorti d'une multitude de contenus payant en extra comme on l'a déjà connu avec certaines grosses franchises et leurs DLCs en pagaille.