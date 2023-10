Qu'il s'agisse de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series, les deux acteurs majeurs du jeu vidéo nouvelle génération ont fait le choix de décliner leur console dans une version sans aucun lecteur de support physique. Nintendo leur emboitera le pas prochainement avec la Switch 2, et plus globalement Sony a fait le choix, pour sa nouvelle PS5, de proposer le lecteur Blu-ray en option, signe que les usages ont bien évolué ces dernières années.

De plus en plus d'éditeurs misent sur le Cloud gaming ou le dématérialisé pour diffuser leurs jeux vidéo, et les ventes de support physique ont été dépassé par le numérique depuis quelques années déjà avec une accélération de l'abandon du disque.

Vers la fin du disque ?

Il faut dire que certains éditeurs font peu d'effort : à quoi bon disposer d'un disque quand un patch Day One impose plusieurs Go de téléchargements, ou que le titre nécessite d'être connecté en permanence à Internet tout en imposant l'installation d'une majeure partie de ses fichiers ?

Une étape majeure dans le désengagement du physique est en vue : la chaine Best Buy aux États-Unis ne va plus du tout vendre de médias physiques dans ses rayons. Jeux vidéo, DVD, Blu Ray, CD ... Musique, films, jeux vidéo, tout disparaitra des grandes surfaces à partir de ce début d'année 2024. La firme aurait fait ce choix en réponse à des ventes en baisse drastique et une rentabilité qui n'est plus au rendez-vous en rapport avec les investissements liés au stock et à l'occupation des espaces de ventes pour les supports physiques.

En France, Ubisoft s'est récemment exprimée sur l'avenir du média physique en indiquant qu'il n'a plus de sens que pour les éditions collector qui profitent encore d'un certain marché. Bien entendu nombre de joueurs préfèrent encore disposer de l'objet physique, et il y a peu de chances que le support disparaisse complètement. En revanche, certains grands éditeurs pourraient se limiter à la production d'éditions spéciales ou de réserver les versions disques qu'à leurs plus grosses franchises, tout en limitant les volumes.