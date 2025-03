Le Syndicat des éditeurs de loisirs interactifs (SELL) vient de lever le voile sur le classement des jeux vidéo qui ont le plus séduit les Français lors de l'année 2024. Un classement majoritairement dominé par les grosses licences.

FIFA et Call of Duty règnent en maîtres

Le classement des jeux les plus vendus sur console en France en 2024 confirme la popularité indéfectible de certaines franchises. On retrouve ainsi en trio de tête:

Suivent ensuite Hogwart's Legacy avec 379 000 unités écoulées, GTA V avec 372 000 copies vendues, Dragon Ball Sparking Zero avec 329 000 unités, et Super Mario Party Jamboree avec 309 000 ventes.

Un classement étonnant qui marque un tournant

Ce qui frappe dans les chiffres rapportés par le SELL, c'est que finalement peu de jeux sortis en 2024 ont performé la même année. La majorité des ventes concerne des titres sortis en 2023 faisant passer 2024 pour une année creuse alors que plusieurs titres d'envergure sont sortis.

Il faut ainsi creuser un peu plus loin sur console pour trouver des titres datant de 2024, jusque dans le Top 20 pour trouver Zelda Echoes of Wisdom avec 236 000 ventes, ainsi que Princess Peach Showtime ( 148 000 ventes) ou encore le remaster de The Last of Us Part 2 ou Astro Bot pourtant consacré jeu de l'année par les Game Awards...

Le PC offre une formule plus variée

Contrairement aux consoles, le classement sur PC est plus varié et propre aux jeux récents quoique certaines franchises un peu datées ont connu un second souffle étonnant en 2024.

En trio de tête, on retrouve Call of Duty suivi de Helldivers 2 (respectivement 163k et 124k ventes) et c'est à nouveau GTA V qui ferme la tête avec 107k ventes.

Viennent ensuite EA Sports FC 25 puis Sea of Thieves, Warhammer 40k Space Marine 2 et Age of Mythology Retold.

Un marché en constante évolution

Le marché français du jeu vidéo est en pleine mutation. Si les consoles de salon et les jeux PC conservent leur attrait, le jeu mobile prend de plus en plus d'importance.

On a ainsi vu Monopoly Go! être téléchargé 2,7 millions de fois en 2024 et généré près de 104 millions d'euros à lui tout seul.

En tête des téléchargements mobiles, c'est Brawl Stars qui a tiré son épingle du jeu avec 5,6 millions d'installations et 64 millions d'euros générés. De son côté Pokémon TGC Pocket a généré près de 30 millions d'euros et cumule 5 millions de téléchargements.