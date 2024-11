Née en 2023, la marque Jigoo compte bien bousculer l'univers des équipements de nettoyage à domicile en mettant l'accent sur la réduction des allergènes dans l'air ambiant pour les personnes fragiles ou qui souhaitent un environnement sain.

Cela passe par des systèmes d'aspiration puissants capables de pénétrer les surfaces textiles, des filtres HEPA pour retenir les particules et des éclairages UV stérilisants.

Jigoo peut déjà se prévaloir d'une reconnaissance sur les marchés européens et américains, notamment par des mises en valeur sur la plate-forme Amazon, et d'une solide présence sur les réseaux sociaux permettant un retour des utilisateurs de ses accessoires.

Le passage par Amazon permet également d'assurer un service après-vente rapide et réactif tout en permettant de vendre les consommables (filtres et autres éléments à remplacer dans le temps), ce qui garantit de pouvoir profiter des produits sur des temps longs.

Des promotions pour le Black Friday

Pour le Black Friday, Jigoo casse les prix sur une gamme particulière, les aspirateurs anti-acariens pour matelas. On le sait, les acariens adorent nos matelas et peuvent y proliférer dans un confort douillet et chaud.

Pour les humains sensibles, cela peut occasionner une gêne non négligeable avec éternuements, yeux qui pleurent et irritations cutanées. Débarrasser régulièrement les matelas et canapés de leurs populations d'acariens permet d'y remédier, mais encore faut-il des appareils dotés d'une puissance d'aspiration suffisante et de filtres évitant leur relargage dans l'air ambiant.

Jigoo propose ainsi plusieurs modèles d'aspirateurs anti-acariens répondant à différents besoins. Ces aspirateurs à main disposent de plusieurs atouts pour assainir matelas, tissus et textiles comme la puissance, d'aspiration, la chaleur et la stérilisation UV.

Jigoo T600

L'aspirateur anti-acarien Jigoo T600 combine une forte puissance d'aspiration de 15 kPa avec un système d'éclairage UV, mais aussi de vibrations ultrasoniques et d'air chaud à 60 degrés pour éliminer bactéries et acariens.

C'est un puissant système de 700 W avec filtre HEPA pilotable par un écran LED fournissant toutes les informations sur ses différentes fonctions et doté d'un indicateur précisant l'état d'assaissinement du matelas ou du tissu traité.

Vous trouverez sur Amazon l'aspirateur anti-acariens Jigoo T600 à seulement 135,99 € au lieu de 159,99 € soit une réduction de 15% pour le Black Friday.

Jigoo J200

L'aspirateur à main Jigoo J200 est une version simplifiée d'une puissance de 500 W, mais qui offre lui aussi une puissante aspiration de 13 kPA avec le complément d'une stérilisation UV et de vibrations ultrasoniques pour déloger les nuisibles.

Il est doté d'un affichage LED simplifié donnant des indications sur les fonctions activées et l'état d'assainissement. Un double bac de récupération sépare acariens et allergènes pour éviter un colmatage trop rapide du filtre et la brosse motorisée offre une vitesse de 12 000 tours / mn.

L'aspirateur à main anti-acariens Jigoo J200 bénéficie durant le Black Friday d'une réduction de 25% de son prix, passant de 119,99 € à seulement 89,99 € sur Amazon.

Jigoo J300

Le Jigoo J300 est la version légèrement supérieure au J200 avec toujours une puissance d'aspiration de 13 kPa, stérilisation UV, vibrations ultrasoniques et un système de chauffe à 55 degrés pour compléter les moyens d'élimination des acariens, bactéries et allergènes et déshumidifier les matelas.

L'aspirateur à main anti-acariens Jigoo J300 est proposé à 98,29 € sur Amazon durant le Black Friday, soit une réduction de 24% sur son tarif officiel de 129,99 €.