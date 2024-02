Oubliez les sèche-cheveux bruyants qui assèchent le cheveu et font une tête d'épouvantail, le progrès est passé par là, en tous les cas dans le modèle H300 de la marque JIGOO.

Pour rappel, la marque JIGOO est spécialisée dans l'innovation et la fabrication d'appareils électroménagers intelligents, tels que les sèche-cheveux à grande vitesse, les nettoyeurs d'acariens et les aspirateurs à manche sans fil. "JIGOO" est issu de la fusion de deux concepts : "jig" et "goo". Le "jig" représente la grande efficacité et la flexibilité des produits JIGOO, tandis que le "goo" symbolise le pouvoir d'éliminer sans effort les problèmes de la vie et de rendre les tâches quotidiennes plus agréables, comme le séchage des cheveux, le nettoyage, le toilettage des animaux, en ne laissant derrière soi que l'expérience la plus confortable et la plus paisible qui soit.

Concrétisant les intentions de son nom, le jig de la flexibilité et le goo des difficultés qui s'envolent, le sèche-cheveux JIGOO H300 est un concentré de technologies pour gagner en efficacité et se simplifier la vie.

Avec son moteur brushless de 1600 W capable de turbiner à 110 000 tours / minute et de générer un flux d'air de 22 m/s, il permet de gagner du temps pour le séchage des cheveux et ne demandera que 1 à 2 minutes pour des cheveux courts et pas plus de 5 minutes pour des cheveux longs.

Mais envoyer de l'air, même à grand flux, ne fera pas une belle chevelure si la température n'est pas soigneusement contrôlée. Bonne nouvelle, le sèche-cheveux H300 comprend 4 modes de températures (froid, tiède, chaud et cyclique) et deux vitesses de flux d'air pour s'adapter à toutes les situations et accessoirement éviter de brûler le cuir chevelu.

Une puce intelligente réalise une centaine de mesures par seconde pour adapter en permanence le flux d'air et la température afin d'éviter les pointes qui rebiquent et les cheveux abîmés.

Le sèche-cheveux possède également plusieurs fusibles et commutateurs contre la surchauffe et l'émission d'un air trop chaud pour une utilisation en toute sécurité.

Flux puissant, mais volume sonore léger

Il agit également en émettant des ions négatifs chargés de protéger le cheveu et d'éviter qu'il s'effiloche afin d'obtenir un effet lissé soigneux. Et disposer d'un puissant flux d'air ne veut pas forcément dire faire un bruit d'aspirateur.

Le sèche-cheveux JIGOO H300 revendique ainsi un bruit moyen de 59 décibels, bien en dessous du volume sonore des produits classiques qui sont plutôt à plus de 70 décibels.

Doté d'une double grille de protection pour empêcher cheveux et poussière de pénétrer dans le moteur afin de prolonger sa durée de vie, il profite d'un tarif spécial pour son lancement : le sèche-cheveux JIGOO H300 se voit proposé à seulement 69,99 € (au lieu de 89,99 €) sur le site Geekmaxi jusqu'au 15 février 2024. Un beau cadeau pour la Saint-Valentin ?