À la tête de PlayStation depuis 2019 mais figure emblématique et presque intemporelle de Sony depuis plus de 30 années, Jim Ryan a annoncé qu'il quitterait ses fonctions le 1er avril 2024, et ce n'est pas une blague.

Le PDG de PlayStation va quitter Sony

La date correspond à la fin de l'année fiscale de Sony, Jim Ryan arrivera ainsi en fin de mandat et ne s'est pas porté volontaire pour sa propre succession. C'est donc Hiroki Totoki, directeur financier de Sony qui portera la casquette de PDG de Sony dans l'attente de la nomination d'un remplaçant plus durable.

La situation est délicate pour Sony puisque le département PlayStation est devenu l'activité principale du groupe depuis plusieurs années. La position de PDG de PlayStation est donc critique pour l'avenir de la marque tout entière.

Jim Ryan n'a pas expliqué les raisons de son départ, mais on imagine qu'il est préférable de quitter le navire alors que l'écosystème PS5 est au beau fixe. Il se pourrait ainsi que la stratégie de PlayStation soit largement modifiée à partir de 2024 sous l'impulsion du prochain président.