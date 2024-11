Le fabricant Jimmy célèbre plus de 30 années d'expertise dans l'industrie du nettoyage et de l'environnement, principalement dans le milieu industriel et professionnel. Mais depuis quelques années, la marque développe également une gamme dédiée aux particuliers tout en continuant à innover.

La marque revendique ainsi plus de 160 millions d'aspirateurs vendus à travers le monde, plus de 2200 brevets déposés et une équipe de plus de 800 ingénieurs en recherche et développement expérimentés. Chaque année, la marque met en application environ 200 nouveaux brevets au fil d'une centaine de produits différents.

Dans sa gamme de produits dédiés aux particuliers, Jimmy met aujourd'hui en avant le JV35, un aspirateur portatif pour matelas.

Le dispositif propose un design moderne avec un encombrement réduit et ergonomique. Sa large poignée permet de bien maintenir et plaquer l'aspirateur, qui propose un système de stérilisation UV pour tuer les bactéries et un filtre HEPA pour aspirer les acariens.

Avec une puissance de 700 W, il embarque une filtration dual-cyclonic pour séparer les poussières les plus fines des débris plus importants, qui sont alors collectés dans un bac sans sac. Léger, il propose néanmoins une largeur d'aspiration de 245 mm.

Pour parfaire l'assainissement des matelas, le JV35 dispose d'un système de simulation des rayons solaires qui chauffe le revêtement aspiré à 60°C. Le tout combiné à sa brosse antiacarienne permet d'éliminer 99,99% des bactéries sur une profondeur de plus de 20 cm.

Habituellement proposé au tarif de 159,99 €, vous trouverez chez Amazon l'aspirateur JV35 au tarif réduit de 116,79 € soit à -27%.

Jimmy met également en avant son PW11 Pro Max, un aspirateur balai sans fil eau et poussière polyvalente et disposant d'une foule d'accessoires.

Le PW11 Pro Max se présente comme une solution complète de nettoyage puisqu'il propose les fonctionnalités d'aspirateur à eau et poussière, aspirateur, aspirateur anti acariens, aspirateur tissus. Il peut nettoyer toutes les surfaces domestiques : sols, tapis, meubles, matelas, canapés...

La fonctionnalité d'aspirateur lavant et séchant propose trois modes de nettoyage pour s'adapter à la nature du sol : dur, tapis, moquette, délicate. Pour décrasser les sols, il est capable de pulvériser de l'eau, manuellement ou de façon automatique.

Avec une puissance de 460 W, il propose une puissance d'aspiration de 21 kPa et 110 AW. Ses brosses à rouleaux doubles se veulent plus efficaces pour décrocher les poussières et débris afin de les amener dans la zone d'aspiration.

À la fin du mode de nettoyage à eau, il émet de la chaleur pour sécher ses brosses et éviter le développement de bactéries et d'odeurs. Son large écran LED permet de visualiser l'état du nettoyage en temps réel. Quant à son autonomie, elle est annoncée à 40 minutes. Etant amovible, la batterie peut être interchangée facilement.

Toujours chez Amazon pour le Black Friday, vous trouverez l'aspirateur balai sans fil PW11 Pro Max à seulement 479,99 € au lieu de 599,99 €, soit avec une remise de 20%.