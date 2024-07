Le tribunal judiciaire de Paris ordonne le blocage de six sites de vente de billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les sites tickets-paris24.com, www-ticket-paris.com ou encore tickets-paris24.com sont notamment visés, mais ce ne sont que quelques exemples de sites frauduleux de vente de billets.

D'ici la fin du mois et jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le blocage de l'accès aux sites depuis le territoire français doit être mis en place par les principaux opérateurs Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom.

Ces sites ne disposent d'aucune autorisation officielle. Le blocage a été obtenu par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP).

Sans oublier les sites miroirs qui feront surface

Le tribunal rappelle que le COJOP, le CIO et le CIP sont " les seuls titulaires des droits relatifs à l'exploitation et la commercialisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ce qui comprend la billetterie, vendue exclusivement sur la plateforme officielle. "

Il a en outre été retenu des " atteintes aux symboles et propriétés olympiques " et un " risque de trouble à l'ordre public. " Selon Le Parisien, un hébergeur identifié et installé au Panama n'avait pas donné suite à des mises en demeure.

Avec la décision de justice, la procédure de blocage sera également facilitée pour les sites miroirs. Des mesures de blocage pendant les JO ne concernent pas uniquement des sites frauduleux de vente de billets, elles touchent aussi des sites pirates pour la diffusion des événements.

N.B. : Source images : site billetterie officielle des JO 2024.