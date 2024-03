Ce vol aurait pu compromettre entièrement la sécurité des Jeux Olympiques d'été de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août.

D'après le parquet, un ingénieur de la mairie de Paris a en effet "égaré son sac à la gare du nord le 26 février en fin de journée", mais précise que les clefs USB qui étaient à l'intérieur ne contenaient pas de données sur "des dispositifs de sécurité sensibles" liées aux Jeux Olympiques 2024.



Le ministère public explique qu' "une enquête pour vol dans les transports en commun a été confiée à la Sûreté des réseaux de transports" et que l'ingénieur en question "a pris soin de signaler que son sac contenait une clé USB professionnelle". Il souligne que "cette clé ne contenait que des notes en lien avec la circulation dans Paris lors des Jeux olympiques, et non sur des dispositifs de sécurité sensibles".

L'ingénieur a expliqué à la police qu'il avait placé sa sacoche dans le compartiment à bagages situé au-dessus de son siège, avant de constater qu'elle avait disparu.

Le sac transportait un ordinateur et deux clefs USB contenant des "prises de notes à usage interne, relatives à son travail à la mission informatique de la direction de la voirie et des déplacements" d'après la mairie de Paris. Cette dernière a d'ailleurs assuré que "l'ensemble des réinitialisations nécessaires" ont été effectuées afin de prévenir toute intrusion dans son système informatique.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, a sollicité l'inspection générale de la Ville pour enquêter sur ces "manquements avérés aux procédures de sécurité interne". Des "sanctions" sont envisagées en fonction des conclusions de cette enquête.